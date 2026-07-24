NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ScanSource-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ScanSource-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ScanSource-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 41,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,427 ScanSource-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 53,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,74 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von ScanSource bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at