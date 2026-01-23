NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ScanSource-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in ScanSource eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.01.2023 wurden ScanSource-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ScanSource-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,960 ScanSource-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.01.2026 auf 41,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 283,28 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,33 Prozent.

ScanSource erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 904,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at