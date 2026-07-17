NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ScanSource-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen ScanSource-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ScanSource-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ScanSource-Papier 25,47 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ScanSource-Aktie investiert, befänden sich nun 392,619 ScanSource-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 54,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 472,32 USD wert. Mit einer Performance von +114,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

ScanSource wurde am Markt mit 1,08 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at