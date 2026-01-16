ScanSource Aktie

WKN: 908169 / ISIN: US8060371072

ScanSource-Investition 16.01.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ScanSource von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ScanSource-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ScanSource-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die ScanSource-Anteile bei 50,04 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ScanSource-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,998 ScanSource-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,01 USD, da sich der Wert einer ScanSource-Aktie am 15.01.2026 auf 42,04 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 84,01 USD, was einer negativen Performance von 15,99 Prozent entspricht.

ScanSource wurde jüngst mit einem Börsenwert von 905,82 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ScanSource Inc.

Analysen zu ScanSource Inc.

Aktien in diesem Artikel

ScanSource Inc. 35,40 -1,67% ScanSource Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

