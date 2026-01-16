NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ScanSource von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ScanSource-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ScanSource-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die ScanSource-Anteile bei 50,04 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ScanSource-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,998 ScanSource-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,01 USD, da sich der Wert einer ScanSource-Aktie am 15.01.2026 auf 42,04 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 84,01 USD, was einer negativen Performance von 15,99 Prozent entspricht.

ScanSource wurde jüngst mit einem Börsenwert von 905,82 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at