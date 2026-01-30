Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Hochrechnung
|
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 10 Jahren eingefahren
Am 30.01.2016 wurde die Shore Bancshares-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Shore Bancshares-Papier bei 11,42 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Shore Bancshares-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 875,657 Shore Bancshares-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 155,87 USD, da sich der Wert eines Shore Bancshares-Papiers am 29.01.2026 auf 18,45 USD belief. Das entspricht einem Plus von 61,56 Prozent.
Der Marktwert von Shore Bancshares betrug jüngst 612,35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Shore Bancshares Inc.
Analysen zu Shore Bancshares Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Shore Bancshares Inc.
|18,97
|2,82%
