Hochrechnung 30.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Am 30.01.2016 wurde die Shore Bancshares-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Shore Bancshares-Papier bei 11,42 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Shore Bancshares-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 875,657 Shore Bancshares-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 155,87 USD, da sich der Wert eines Shore Bancshares-Papiers am 29.01.2026 auf 18,45 USD belief. Das entspricht einem Plus von 61,56 Prozent.

Der Marktwert von Shore Bancshares betrug jüngst 612,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Shore Bancshares Inc. 18,97 2,82%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
