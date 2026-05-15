Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Rentable Shore Bancshares-Investition?
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15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Shore Bancshares-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Shore Bancshares-Papier 17,08 USD wert. Bei einem Shore Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 585,480 Shore Bancshares-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 387,59 USD, da sich der Wert eines Shore Bancshares-Papiers am 14.05.2026 auf 19,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,88 Prozent gesteigert.
Alle Shore Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 642,41 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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