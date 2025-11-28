Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Profitable Shore Bancshares-Investition?
|
28.11.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 5 Jahren eingefahren
Die Shore Bancshares-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 13,89 USD. Bei einem Shore Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,199 Shore Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 17,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,29 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 127,29 USD entspricht einer Performance von +27,29 Prozent.
Shore Bancshares wurde am Markt mit 591,04 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!