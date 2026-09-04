Shore Bancshares Aktie

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WKN: 659084 / ISIN: US8251071051

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Lohnender Shore Bancshares-Einstieg? 04.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Shore Bancshares eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Shore Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,70 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Shore Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 5,650 Shore Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (23,30 USD), wäre das Investment nun 131,64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Shore Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 769,91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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