Vor Jahren in Shore Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Shore Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 19,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,051 Shore Bancshares-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Shore Bancshares-Papiere wären am 25.11.2026 109,04 USD wert, da der Schlussstand 21,59 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +9,04 Prozent.

Der Shore Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 715,87 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at