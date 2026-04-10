Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Langfristige Anlage
|
10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Shore Bancshares-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Shore Bancshares-Papier bei 13,67 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,315 Shore Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (19,60 USD), wäre die Investition nun 143,38 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,38 Prozent erhöht.
Alle Shore Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 662,72 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shore Bancshares Inc.
Analysen zu Shore Bancshares Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Shore Bancshares Inc.
|19,53
|-0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.