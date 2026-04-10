Shore Bancshares Aktie

Shore Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659084 / ISIN: US8251071051

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Langfristige Anlage 10.04.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Shore Bancshares-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Shore Bancshares-Papier bei 13,67 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,315 Shore Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (19,60 USD), wäre die Investition nun 143,38 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,38 Prozent erhöht.

Alle Shore Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 662,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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