Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Frühes Investment
|
03.04.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Shore Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Shore Bancshares-Anteile bei 12,49 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 800,641 Shore Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 18,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 100,08 USD wert. Damit wäre die Investition um 51,00 Prozent gestiegen.
Shore Bancshares war somit zuletzt am Markt 629,99 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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