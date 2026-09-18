NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shore Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Shore Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.09.2025 wurde die Shore Bancshares-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,45 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 573,066 Shore Bancshares-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Shore Bancshares-Papiers auf 23,16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 272,21 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,72 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Shore Bancshares zuletzt 773,69 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at