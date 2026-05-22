NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shore Bancshares-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Shore Bancshares-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Shore Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Shore Bancshares-Papier 11,58 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,636 Shore Bancshares-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.05.2026 gerechnet (19,95 USD), wäre das Investment nun 172,28 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72,28 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Shore Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 658,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at