NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shore Bancshares-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Shore Bancshares-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Shore Bancshares-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Shore Bancshares-Anteile bei 17,20 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Shore Bancshares-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,814 Shore Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.12.2025 gerechnet (18,83 USD), wäre die Investition nun 109,48 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 9,48 Prozent.

Der Marktwert von Shore Bancshares betrug jüngst 624,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at