Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Profitable Shore Bancshares-Investition?
|
02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shore Bancshares von vor 5 Jahren verdient
Die Shore Bancshares-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Shore Bancshares-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17,64 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Shore Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 56,689 Shore Bancshares-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Shore Bancshares-Papiers auf 22,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 286,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,68 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Shore Bancshares einen Börsenwert von 748,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shore Bancshares Inc.
Analysen zu Shore Bancshares Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Shore Bancshares Inc.
|23,00
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.