NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shore Bancshares von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Shore Bancshares-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Shore Bancshares-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Shore Bancshares-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17,64 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Shore Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 56,689 Shore Bancshares-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Shore Bancshares-Papiers auf 22,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 286,85 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,68 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Shore Bancshares einen Börsenwert von 748,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at