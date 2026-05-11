NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in SIGA Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 0,74 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 13 561,345 SIGA Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 4,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 65 094,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 550,94 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies belief sich zuletzt auf 344,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at