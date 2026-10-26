SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Lukrativer SIGA Technologies-Einstieg?
|
26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,55 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3 921,569 SIGA Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (3,12 USD), wäre das Investment nun 12 235,29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,35 Prozent angezogen.
Am Markt war SIGA Technologies jüngst 223,75 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SIGA Technologies Inc.
|3,17
|1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. Die US-Börsen zeigen sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.