NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen SIGA Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,55 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3 921,569 SIGA Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (3,12 USD), wäre das Investment nun 12 235,29 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,35 Prozent angezogen.

Am Markt war SIGA Technologies jüngst 223,75 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at