NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SIGA Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SIGA Technologies-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das SIGA Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 280,787 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 584,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 458,42 Prozent zugenommen.

SIGA Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 312,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at