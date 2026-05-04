SIGA Technologies Aktie

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WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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Profitable SIGA Technologies-Investition? 04.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIGA Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit SIGA Technologies-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das SIGA Technologies-Papier an diesem Tag bei 7,31 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die SIGA Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 136,799 SIGA Technologies-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 629,27 USD, da sich der Wert einer SIGA Technologies-Aktie am 01.05.2026 auf 4,60 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37,07 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich zuletzt auf 329,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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