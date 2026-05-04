SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Profitable SIGA Technologies-Investition?
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIGA Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit SIGA Technologies-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das SIGA Technologies-Papier an diesem Tag bei 7,31 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die SIGA Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 136,799 SIGA Technologies-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 629,27 USD, da sich der Wert einer SIGA Technologies-Aktie am 01.05.2026 auf 4,60 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37,07 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich zuletzt auf 329,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.
|
04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SIGA Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.05.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
01.05.26
|Freundlicher Handel in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SIGA Technologies Inc.
|4,63
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.