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SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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Profitables SIGA Technologies-Investment? 16.03.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIGA Technologies von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen SIGA Technologies-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades SIGA Technologies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der SIGA Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 0,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 192,119 SIGA Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.03.2026 1 010,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,26 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 910,55 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich jüngst auf 378,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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