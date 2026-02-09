NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIGA Technologies von vor 5 Jahren verdient

SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
09.02.2026 16:04:20
SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIGA Technologies von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die SIGA Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SIGA Technologies-Anteile bei 6,45 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in SIGA Technologies-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 155,039 SIGA Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 038,76 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 06.02.2026 auf 6,70 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,88 Prozent.
Am Markt war SIGA Technologies jüngst 482,43 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
