SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|SIGA Technologies-Performance
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29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIGA Technologies von vor 5 Jahren verloren
Am 29.06.2021 wurden SIGA Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,31 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die SIGA Technologies-Aktie investierten, hätten nun 15,848 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.06.2026 auf 3,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,12 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -37,88 Prozent.
Insgesamt war SIGA Technologies zuletzt 281,13 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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