SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|SIGA Technologies-Anlage
|
16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIGA Technologies von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SIGA Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,75 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die SIGA Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 1 290,323 SIGA Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 2,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 535,48 USD wert. Das entspricht einem Minus von 64,65 Prozent.
SIGA Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 196,60 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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