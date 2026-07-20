SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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SIGA Technologies-Performance 20.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen SIGA Technologies-Investment gewesen.

Am 20.07.2023 wurde die SIGA Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das SIGA Technologies-Papier an diesem Tag 4,98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das SIGA Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,080 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 69,08 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 17.07.2026 auf 3,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,92 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies belief sich zuletzt auf 246,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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