NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der SIGA Technologies-Aktie statt. Der Schlusskurs des SIGA Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 7,04 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 1 420,455 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 906,25 USD, da sich der Wert einer SIGA Technologies-Aktie am 02.01.2026 auf 6,27 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,94 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies bezifferte sich zuletzt auf 449,16 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
