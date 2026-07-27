NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SIGA Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der SIGA Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 6,10 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 163,934 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.07.2026 509,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,11 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 49,02 Prozent.

Der SIGA Technologies-Wert an der Börse wurde auf 222,24 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at