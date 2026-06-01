SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SIGA Technologies-Investment 01.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SIGA Technologies-Einstiegs gewesen.

Am 01.06.2021 wurde die SIGA Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,82 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 466,276 SIGA Technologies-Papiere. Die gehaltenen SIGA Technologies-Papiere wären am 29.05.2026 6 862,17 USD wert, da der Schlussstand 4,68 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,38 Prozent verringert.

SIGA Technologies war somit zuletzt am Markt 334,11 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

mehr Nachrichten