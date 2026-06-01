SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|SIGA Technologies-Investment
|
01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 01.06.2021 wurde die SIGA Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,82 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 466,276 SIGA Technologies-Papiere. Die gehaltenen SIGA Technologies-Papiere wären am 29.05.2026 6 862,17 USD wert, da der Schlussstand 4,68 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,38 Prozent verringert.
SIGA Technologies war somit zuletzt am Markt 334,11 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!