NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SIGA Technologies-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,42 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die SIGA Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 118,765 SIGA Technologies-Anteilen. Die gehaltenen SIGA Technologies-Aktien wären am 04.09.2026 390,74 USD wert, da der Schlussstand 3,29 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 60,93 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte SIGA Technologies einen Börsenwert von 236,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at