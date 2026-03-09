SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Lohnender SIGA Technologies-Einstieg?
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit SIGA Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,15 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 398,601 SIGA Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.03.2026 8 111,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,80 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 111,89 USD entspricht einer negativen Performance von 18,88 Prozent.
Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich jüngst auf 415,70 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SIGA Technologies Inc.
|5,60
|-3,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.