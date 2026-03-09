NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in SIGA Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit SIGA Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,15 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 398,601 SIGA Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.03.2026 8 111,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,80 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 111,89 USD entspricht einer negativen Performance von 18,88 Prozent.

Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich jüngst auf 415,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

