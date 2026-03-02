SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

Frühe Investition 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIGA Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SIGA Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden SIGA Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,63 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 150,830 SIGA Technologies-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 975,87 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Papiers am 27.02.2026 auf 6,47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,41 Prozent.

Insgesamt war SIGA Technologies zuletzt 463,80 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

