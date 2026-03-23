NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIGA Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SIGA Technologies gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SIGA Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SIGA Technologies-Anteile 5,61 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 178,253 Anteile im Depot. Die gehaltenen SIGA Technologies-Aktien wären am 20.03.2026 880,57 USD wert, da der Schlussstand 4,94 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 11,94 Prozent.

Der SIGA Technologies-Wert an der Börse wurde auf 356,71 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at