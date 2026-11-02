SIGA Technologies Aktie

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WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

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Lukratives SIGA Technologies-Investment? 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine SIGA Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren SIGA Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 02.11.2025 wurde das SIGA Technologies-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,077 SIGA Technologies-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 36,71 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Papiers am 30.10.2026 auf 3,04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,29 Prozent abgenommen.

SIGA Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 218,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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