NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SIGA Technologies von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren SIGA Technologies-Anteile an diesem Tag 8,02 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 246,883 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen SIGA Technologies-Aktien wären am 05.12.2025 7 730,67 USD wert, da der Schlussstand 6,20 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,69 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies bezifferte sich zuletzt auf 443,04 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
