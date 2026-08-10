NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SIGA Technologies von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen SIGA Technologies-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SIGA Technologies-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 8,96 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in SIGA Technologies-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,161 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 34,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,05 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 65,96 Prozent gleich.

SIGA Technologies wurde am Markt mit 219,01 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at