NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Silgan-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Silgan-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Silgan-Papier letztlich bei 23,83 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,196 Silgan-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 41,85 USD gerechnet, wäre die Investition nun 175,62 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 75,62 Prozent gesteigert.

Silgan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at