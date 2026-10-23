Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Langfristige Performance
|
23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Silgan-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 25,53 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Silgan-Papier investiert hätte, hätte er nun 391,696 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 15 573,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,76 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 15 573,83 USD, was einer positiven Performance von 55,74 Prozent entspricht.
Insgesamt war Silgan zuletzt 4,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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