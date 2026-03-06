NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor 5 Jahren abgeworfen

Silgan Holdings Aktie
Vor 5 Jahren wurde das Silgan-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Silgan-Aktie investiert hätte, hätte er nun 247,647 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Silgan-Aktie auf 45,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 357,11 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13,57 Prozent.
Der Börsenwert von Silgan belief sich zuletzt auf 4,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
