Silgan Holdings Aktie

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WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

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Lukrative Silgan-Investition? 30.10.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Silgan-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Silgan-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Silgan-Aktie betrug an diesem Tag 38,26 USD. Bei einem Silgan-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,614 Silgan-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,21 USD, da sich der Wert eines Silgan-Anteils am 29.10.2026 auf 39,49 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,21 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Silgan betrug jüngst 4,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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