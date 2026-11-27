Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Lohnende Silgan-Investition?
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27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor einem Jahr eingefahren
Die Silgan-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Silgan-Papiers betrug an diesem Tag 39,55 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 25,284 Silgan-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 073,58 USD, da sich der Wert eines Silgan-Anteils am 25.11.2026 auf 42,46 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,36 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Silgan eine Börsenbewertung in Höhe von 4,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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