NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silgan-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Silgan-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Silgan-Aktie letztlich bei 25,74 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Silgan-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,858 Silgan-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 802,60 USD, da sich der Wert eines Silgan-Anteils am 02.07.2026 auf 46,39 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 80,26 Prozent angezogen.

Silgan war somit zuletzt am Markt 4,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at