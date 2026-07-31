Silgan Holdings Aktie

Silgan Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

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Performance im Blick 31.07.2026 16:08:22

NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silgan von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Silgan-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Silgan-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Silgan-Anteile 24,79 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 403,388 Silgan-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (41,06 USD), wäre das Investment nun 16 563,13 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,63 Prozent angezogen.

Silgan wurde am Markt mit 4,49 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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