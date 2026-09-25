Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Silgan-Anlage unter der Lupe
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silgan von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Silgan-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Silgan-Aktie bei 24,94 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Silgan-Aktie investiert hätte, hätte er nun 40,104 Anteile im Depot. Die gehaltenen Silgan-Papiere wären am 24.09.2026 1 421,70 USD wert, da der Schlussstand 35,45 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,17 Prozent erhöht.
Silgan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silgan Holdings Inc.
Analysen zu Silgan Holdings Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Silgan Holdings Inc.
|31,40
|1,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.