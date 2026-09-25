Silgan Holdings Aktie

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WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

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Silgan-Anlage unter der Lupe 25.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silgan von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Silgan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Silgan-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Silgan-Aktie bei 24,94 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Silgan-Aktie investiert hätte, hätte er nun 40,104 Anteile im Depot. Die gehaltenen Silgan-Papiere wären am 24.09.2026 1 421,70 USD wert, da der Schlussstand 35,45 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,17 Prozent erhöht.

Silgan markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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