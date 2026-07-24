NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silgan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Silgan eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Silgan-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Silgan-Papier 39,04 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Silgan-Aktie investierten, hätten nun 25,615 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 164,45 USD, da sich der Wert eines Silgan-Papiers am 23.07.2026 auf 45,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,44 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Silgan einen Börsenwert von 4,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at