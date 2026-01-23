Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Profitable Silgan-Anlage?
|
23.01.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silgan von vor einem Jahr gekostet
Silgan-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52,53 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silgan-Aktie investiert, befänden sich nun 190,367 Silgan-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 216,26 USD, da sich der Wert eines Silgan-Papiers am 22.01.2026 auf 43,16 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,84 Prozent abgenommen.
Silgan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Silgan Holdings Inc.
|
23.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silgan von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Silgan legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silgan von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.01.26