NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silgan von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in Silgan-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Silgan-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52,53 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silgan-Aktie investiert, befänden sich nun 190,367 Silgan-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 216,26 USD, da sich der Wert eines Silgan-Papiers am 22.01.2026 auf 43,16 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,84 Prozent abgenommen.

Silgan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at