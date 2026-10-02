Silgan Holdings Aktie
WKN: 905418 / ISIN: US8270481091
|Lohnendes Silgan-Investment?
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02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silgan von vor einem Jahr gekostet
Die Silgan-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 42,62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 234,632 Silgan-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 158,14 USD, da sich der Wert einer Silgan-Aktie am 01.10.2026 auf 34,77 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,42 Prozent.
Alle Silgan-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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