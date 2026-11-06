Silgan Holdings Aktie

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WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

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Performance unter der Lupe 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Silgan von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Silgan-Investment gewesen.

Am 06.11.2023 wurden Silgan-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,70 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 23,981 Silgan-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 998,56 USD, da sich der Wert einer Silgan-Aktie am 05.11.2026 auf 41,64 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,14 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Silgan belief sich zuletzt auf 4,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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