Silgan Holdings Aktie

Silgan Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

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Rentable Silgan-Investition? 27.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Silgan-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Silgan-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 51,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 193,798 Silgan-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 38,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 519,38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 24,81 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Silgan einen Börsenwert von 4,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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