Silgan Holdings Aktie

Silgan Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

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Silgan-Investment 19.06.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Silgan-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.06.2023 wurde das Silgan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 47,64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 209,908 Silgan-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Silgan-Papiere wären am 18.06.2026 8 742,65 USD wert, da der Schlussstand 41,65 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,57 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Silgan zuletzt 4,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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