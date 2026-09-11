NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Silgan-Aktie Investoren gebracht.

Am 11.09.2023 wurden Silgan-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Silgan-Papier an diesem Tag 42,52 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 235,183 Silgan-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 9 071,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,57 USD belief. Mit einer Performance von -9,29 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Silgan eine Marktkapitalisierung von 4,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at