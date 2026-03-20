Silgan Holdings Aktie

Silgan Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

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Langfristige Performance 20.03.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Silgan-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Silgan-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Silgan-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Silgan-Anteile bei 50,35 USD. Bei einem Silgan-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,861 Silgan-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.03.2026 auf 39,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 776,17 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,38 Prozent abgenommen.

Am Markt war Silgan jüngst 4,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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